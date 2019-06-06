Телекомпанія CNN подала позов проти ФБР за порушення Закону про свободу інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Американська телекомпанія CNN подала позов проти Федерального бюро розслідувань (ФБР) США, заявивши про те, що його керівництво порушило закон, не схваливши запит телеканалу на передачу деяких свідчень з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американський виборчий процес. Про це йдеться в повідомленні CNN, розміщеному в середу на її сайті, передає УНН.
Позов був поданий у вівторок до суду столичного округу Колумбія. За даними телекомпанії, керівництво ФБР в березні цього року залишило без уваги запит CNN на передачу їй деяких матеріалів з розслідування Мюллера. Телеканал зазначає, що мав право на ознайомлення з цими даними за Законом про свободу інформації (FOIA), який "дозволяє надати публічний доступ до урядових документів за деякими винятками".
Так, згідно з поширеним повідомленням, в ФБР був направлений запит на передачу телеканалу свідоцтв колишнього радника виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа Ріка Гейтса, колишнього помічника з національної безпеки президента США Майкла Флінна, колишнього адвоката Трампа Майкла Коена, а також колишнього юрисконсульта глави держави Дональда Макгалі. В цілому, на думку CNN, мова йде про свідчення близько 500 осіб, які лежать в основі доказової бази доповіді спецпрокурора.
Мін'юст США 18 квітня оприлюднив підсумкову доповідь Мюллера. Спецпрокурор довів, що Росія втручалась у хід президентської виборчої кампанії в США в 2016 році. При цьому Мюллер визнав, що розслідування не виявило змови Трампа з Росією.
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Як повідомляв УНН, демократи планують притягнути до відповідальності генпрокурора США за відмову надати доповідь Мюллера.