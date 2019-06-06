Телекомпанія CNN подала позов проти ФБР за порушення Закону про свободу інформації

КИЇВ. 6 червня. УНН. Американська телекомпанія CNN подала позов проти Федерального бюро розслідувань (ФБР) США, заявивши про те, що його керівництво порушило закон, не схваливши запит телеканалу на передачу деяких свідчень з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американський виборчий процес. Про це йдеться в повідомленні CNN, розміщеному в середу на її сайті, передає УНН.