Телеканалы без цифровых лицензий отключать от аналогового вещания к январю 2019

"Отключения не должен распространяться на местные региональные компании, которые не имеют цифровые лицензии. То есть, например, если компания в любом городе имеет аналоговую лицензию, а не имеет цифровой по разным причинам ..., то мы предлагаем Кабмина это учесть и до 31 декабря не отключать эти каналы, чтобы не лишать людей местного вещания ", - сказал он.



Как сообщал УНН, в ближайшее время оккупирован Крым начнут сказать новые радиостанции и телеканалы на новых частотах. Об этом рассказал на пресс-конференции член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.