Телеканали без цифрових ліцензій не відключатимуть від аналогового мовлення до січня 2019

"Відключення не має розповсюджуватися на місцеві регіональні компанії, які не мають цифрові ліцензії. Тобто, наприклад, якщо компанія в будь-якому місті має аналогову ліцензію, а не має цифрової з різних причин…, то ми пропонуємо Кабміну це врахувати і до 31 грудня не відключати ці канали, щоб не позбавляти людей місцевого мовлення", - сказав він.



Як повідомляв УНН, найближчим часом на окупований Крим почнуть мовити нові радіостанції та телеканали на нових частотах. Про це сьогодні розповів на прес-конференції член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.