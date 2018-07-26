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Телеканали без цифрових ліцензій не відключатимуть від аналогового мовлення до січня 2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення запропонувала не відключати від каналового мовлення до 31 грудня 2018 року ті телеканали, які не мають цифрових ліцензій. Про це повідомив на прес-конференції голова Нацради Юрій Артеменко, передає УНН.

"Відключення не має розповсюджуватися на місцеві регіональні компанії, які не мають цифрові ліцензії. Тобто, наприклад, якщо компанія в будь-якому місті має аналогову ліцензію, а не має цифрової з різних причин…, то ми пропонуємо Кабміну це врахувати і до 31 грудня не відключати ці канали, щоб не позбавляти людей місцевого мовлення", - сказав він.

Як повідомляв УНН, найближчим часом на окупований Крим почнуть мовити нові радіостанції та телеканали на нових частотах. Про це сьогодні розповів на прес-конференції член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

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