На окупований Крим скоро почнуть мовити нові радіостанції та телеканали
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Найближчим часом на окупований Крим почнуть мовити нові радіостанції та телеканали на нових частотах. Про це сьогодні розповів на прес-конференції член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає УНН.
“Південь Херсонської області повністю буде забезпечений українським радіо і телебаченням. Буквально протягом двох найближчим місяців це можна буде зафіксувати. Друге, ми почнемо мовити на окупований Крим новими телеканалами, новими радіостанціями на нових частотах”, — сказав він.
За словами Костинського, кілька тижнів тому Нацрада разом з Мінінформполітики почали другий етап розбудови мовлення на територію Криму.
“Ми видали вже дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою трьом радіостанціям з Чонгара. З’являться в найближчий час ще декілька телеканалів, в тому числі, телеканал АТР”, — сказав він.
Також, зауважив член Нацради, буде організоване радіомовлення з Чаплинки. Він уточнив, що концерн РРТ збільшить висоту вежі в Чаплинці — з 92 до 133 м.
“З’являться радіостанції в Скадовську, в Новотроїцьку, Василівці, Генічеську. Розбудова другого етапу мовлення буде відбуватися з використанням додаткових 15 радіочастот, додаткових цифрових каналів”, — зазначив Костинський.
Водночас, він додав, що окупаційна влада Криму глушить зв’язок, але вони мають рішення, “як з цим боротися”.
Нагадаємо, радіомовлення на анексований півострів Крим з нової української вежі заглушають російським сигналом.