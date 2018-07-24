У Криму заглушають радіомовлення з нової української вежі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Радіомовлення на анексований півострів Крим з нової української вежі заглушають російським сигналом. Про це свідчить моніторинг Кримської правозахисної групи, проведений в липні 2018 року, передає УНН.
Моніторингова група перевірила роботу 4-х українських ФМ-радіостанцій, про запуск мовлення яких на Крим на початку 2017 року повідомили в Міністерстві інформаційної політики України (МІП).
“За інформацією МІП, з 17 березня 2017 року почала роботу 150-метрова вежа, встановлена в с. Чонгар. З цієї вежа почали мовлення 4 українських радіостанції. При цьому варто відзначити, що ще шість місяців тому якісний сигнал українських радіостанцій можна було чути на території всієї північного Криму... Виходячи з результатів моніторингу, можна зробити висновок, що останнім часом окупаційні влади Криму заглушають сигнал українських мовників шляхом включення російських радіостанцій на тих же самих частотах”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, у 2017 році “Українське радіо” і кримська радіостанція Meydan Radiosi почали мовлення на територію анексованого Криму, з нещодавно побудованої телерадіовежі в селі Чонгар Херсонської області.