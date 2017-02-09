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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Криму розпочалося мовлення українського радіо

Київ • УНН

 • 10618 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. "Українське радіо" і кримська радіостанція Meydan Radiosi почали мовлення на територію анексованого Криму, з нещодавно побудованої телерадіовежі в селі Чонгар Херсонської області, передає УНН з посиланням на "Голос України".

У Криму розпочалося мовлення українського радіо

"Трансляцію цілодобового мовлення на окупований Крим і сусідні з ним населені пункти Херсонщини у тестовому режимі розпочала 150-метрова вежа, побудована біля села Чонгар Генічеського району області. На ній вже встановили весь комплекс антенно-фідерного обладнання і потужні 5 - кіловатні передавачі", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що в ефірі поки лише перший канал Українського радіо (100,7 FM).

"Проте ліцензії на мовлення українською і кримськотатарською мовами через вишку отримали також радіо "Мейдан" (101,4 FМ), "Крим Реалії" (105,9 FM) та "Херсон FM" (107,8 FM). Вартість проекту склала чотири мільйони гривень", - повідомляє газета.

"В зону впевненого прийому згаданих українських станцій відтепер потрапляють Генічеський та Новотроїцький райони Херсонської області, міста Джанкой, Джанкойський і Красноперекопський райони АРК. Але "зловити" передачі УР-1 вже зараз можна і в Сімферополі. Хоча патріотично налаштовані мешканці Криму кажуть, що саме в Сімферополі їх вже намагаються глушити", - пише видання.

Нагадаємо, 25 січня телерадіовежу на Чонгарі добудували.

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