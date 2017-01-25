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Телерадіовежу на Чонгарі добудували

Телерадіовежу на Чонгарі добудували

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 25 січня. УНН. Телерадіовежу на Чонгарі добудували. Наразі її висота 150 метрів. Про це кореспонденту УНН повідомила директор Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОДА Ольга Савенко.

“Вежу побудували, але телевізійна вежа — це не тільки скелет металевий, який будується, а ще і інфраструктура для випромінювання радіочастот. Тому повністю готова вежа буде, коли на неї поставлять усе необхідне обладнання. Тоді ми зможемо її увімкнути і почути українське мовлення в Криму”, — зазначила О.Савенко.

За словами О.Савенко, вежа найближчим часом буде функціонувати у повному обсязі.

“Дата і час включення сигналу буде повідомлено найближчим часом” — зазначила Савенко.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, з початку лютого сигнал українських радіостанцій почне доставлятися в Крим.

Нагадаємо, урочисто перший блок вежі в с.Чонгар заклали 2 грудня. Вона має відновити українське мовлення в частині Криму та прикордонних районах Херсонщини.

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