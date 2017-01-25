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Телерадиовышку на Чонгаре достроили

Телерадиовышку на Чонгаре достроили

Киев • УНН

 • 13110 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 25 января. УНН. Телерадиовышку на Чонгаре достроили. Сейчас ее высота 150 метров. Об этом корреспонденту УНН сообщила директор Департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Ольга Савенко.

"Вышку построили, но телевизионная башня - это не только скелет металлический, который строится, а еще и инфраструктура для излучения радиочастот. Поэтому полностью готовая башня будет, когда на нее поставят все необходимое оборудование. Тогда мы сможем ее включить и услышать украинское вещание в Крыму", - отметила О.Савенко.

По словам О.Савенко, башня в ближайшее время будет функционировать в полном объеме.

"Дату и время включения сигнала сообщат в ближайшее время", - отметила О.Савенко.

Как сообщил на своей странице в Facebook член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, с начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет распространятся на Крым.

Напомним, торжественно первый блок башни в с. Чонгар заложили 2 декабря. Она должна восстановить украинское вещание в части Крыма и пограничных районах Херсонской области.

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