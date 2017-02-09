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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму началось вещание украинского радио

Киев • УНН

 • 10618 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. "Украинское радио" и крымская радиостанция Meydan Radiosi начали вещание на территорию аннексированного Крыма, из недавно построенной телерадиовышки в селе Чонгар Херсонской области, передает УНН со ссылкой на "Голос Украины".

В Крыму началось вещание украинского радио

"Трансляцию круглосуточного вещания на оккупирован Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонской области в ​​тестовом режиме начала 150-метровая башня, построенная возле села Чонгар Генического района области. На ней уже установили весь комплекс антенно-фидерного оборудования и мощные 5 - киловаттные передатчики", - говорится в сообщении.

Указывается, что в эфире пока только первый канал Украинского радио (100,7 FM).

"Однако лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском языках через вышку получили также радио "Мейдан" (101,4 FМ), "Крым Реалии" (105,9 FM) и "Херсон FM" (107,8 FM). Стоимость проекта составила четыре миллионов гривен", - сообщает газета.

"В зону уверенного приема упомянутых украинских станций отныне попадают Генический и Новотроицкий районы Херсонской области, города Джанкой, Джанкойский и Красноперекопский районы АРК. Но "поймать" передачи УР-1 уже сейчас можно и в Симферополе. Хотя патриотически настроенные жители Крыма говорят, что именно в Симферополе их уже пытаются глушить", - пишет издание.

Напомним, 25 января телерадиовышку на Чонгаре достроили.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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