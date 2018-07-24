В Крыму заглушают радиовещание с новой украинской башни

Мониторинговая группа проверила работу 4-х украинских ФМ-радиостанций, о запуске вещания которых на Крым в начале 2017 сообщили в Министерстве информационной политики Украины (МИП).

"По информации МИП, с 17 марта 2017 начала работу 150-метровая башня, установленная в с. Чонгар. С этой башни начали вещание 4 украинских радиостанции. При этом стоит отметить, что еще шесть месяцев назад качественный сигнал украинских радиостанций можно было слышать на территории всего северного Крыма... Исходя из результатов мониторинга, можно сделать вывод, что в последнее время оккупационные власти Крыма заглушают сигнал украинских вещателей путем включения российских радиостанций на тех же самых частотах", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году "Украинская радио" и крымская радиостанция Meydan Radiosi начали вещание на территорию аннексированного Крыма, из недавно построенной телерадиовышки в селе Чонгар Херсонской области.