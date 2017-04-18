Телеканал в "ДНР" отказался сотрудничать с боевиками без финансирования
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Телеканал "Оплот ТВ", который вещает на временно оккупированной территории Донецкой области, подконтрольный "главарю ДНР" Александру Захарченко, отказывается выполнять распоряжение "министерства информации ДНР" из-за отсутствия финансирования. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В среде руководства телеканала "Оплот ТВ" отмечается рост недовольства отсутствием финансирования этого медиа-ресурса из бюджета "ДНР", в связи с чем отмечаются открытые отказы руководства телеканала выполнять распоряжения "министерства информации ДНР", - говорится в сообщении.
В частности, указано, что с июля 2016 года "Оплот ТВ" переведен в "государственную собственность ДНР", однако не находится на балансе этого формирования и не получает "бюджетного" финансирования. Эпизодически финансовую поддержку телеканала предоставляют "благодетели" с РФ, однако этих средств недостаточно.
Как сообщал УНН, из-за низкого уровня жизни шахтеры на оккупированном Донбассе собираются на митинги.