Телеканал в "ДНР" отказался сотрудничать с боевиками без финансирования

"В среде руководства телеканала "Оплот ТВ" отмечается рост недовольства отсутствием финансирования этого медиа-ресурса из бюджета "ДНР", в связи с чем отмечаются открытые отказы руководства телеканала выполнять распоряжения "министерства информации ДНР", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что с июля 2016 года "Оплот ТВ" переведен в "государственную собственность ДНР", однако не находится на балансе этого формирования и не получает "бюджетного" финансирования. Эпизодически финансовую поддержку телеканала предоставляют "благодетели" с РФ, однако этих средств недостаточно.

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