Телеканал у "ДНР" відмовився співпрацювати з бойовиками без фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Телеканал “Оплот ТВ”, який здійснює мовлення на тимчасово окупованій території Донецької області, підконтрольний “ватажку ДНР” Олександру Захарченку, відмовляється виконувати розпорядження “міністерства інформації ДНР” через відсутність фінансування. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У середовищі керівництва телеканалу “Оплот ТВ” відзначається зростання невдоволення відсутністю фінансування цього медіа-ресурсу з бюджету “ДНР", у зв’язку з чим відзначаються відкриті відмови керівництва телеканалу виконувати розпорядження "міністерства інформації ДНР”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, вказано, що з липня 2016 року “Оплот ТВ” переведений в “державну власність ДНР”, проте не перебуває на балансі цього формування і не отримує “бюджетного” фінансування. Епізодично фінансову підтримку телеканалу надають “благодійники” з РФ, проте цих коштів недостатньо.
Як передавав УНН, через низький рівень життя шахтарі на окупованому Донбасі збираються на мітинги.