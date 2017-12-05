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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 3772 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96553 просмотра

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Телеграммы в Вашингтон: Луценко хочет, чтобы руководители НАБУ и САП отчитались в ВР

Телеграммы в Вашингтон: Луценко хочет, чтобы руководители НАБУ и САП отчитались в ВР

Киев  •  УНН

 • 12815 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия направить телеграммы директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому, которые сейчас находятся в Вашингтоне, чтобы они завтра смогли выступить в парламенте. Об этом он сегодня заявил во время выступления в ВР, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы попросить председателя, это моя просьба, направить телеграмму руководству НАБУ и САП, которые находятся в Вашингтоне и выполняют важную государственную миссию. Я, в силу загрузки, не мог поехать на эту конференцию, рассказать о самой большой спецконфискации 1,5 млрд", - сказал он.

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Поэтому Луценко попросил председателя Верховной Рады Парубия направить телеграмму руководителям НАБУ и САП, которые находятся в Вашингтоне, чтобы они завтра смогли с трибуны отчитатся.

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"Просил бы направить такую ​​телеграмму и завтра видеть на трибуне начинающих эту, с моей точки зрения, законоубийственную войну между ведомствами", - подчеркнул генпрокурор.

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