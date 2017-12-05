Телеграммы в Вашингтон: Луценко хочет, чтобы руководители НАБУ и САП отчитались в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия направить телеграммы директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому, которые сейчас находятся в Вашингтоне, чтобы они завтра смогли выступить в парламенте. Об этом он сегодня заявил во время выступления в ВР, передает корреспондент УНН.
"Я хотел бы попросить председателя, это моя просьба, направить телеграмму руководству НАБУ и САП, которые находятся в Вашингтоне и выполняют важную государственную миссию. Я, в силу загрузки, не мог поехать на эту конференцию, рассказать о самой большой спецконфискации 1,5 млрд", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ начала следственные действия с двумя сотрудниками НАБУ
Поэтому Луценко попросил председателя Верховной Рады Парубия направить телеграмму руководителям НАБУ и САП, которые находятся в Вашингтоне, чтобы они завтра смогли с трибуны отчитатся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАБУ отреагировали на заявление Луценко о незаконности их работы
"Просил бы направить такую телеграмму и завтра видеть на трибуне начинающих эту, с моей точки зрения, законоубийственную войну между ведомствами", - подчеркнул генпрокурор.