Телеграми у Вашингтон: Луценко хоче, аби керівники НАБУ і САП прозвітували у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив голову Верховної Ради України Андрія Парубія направити телеграми директору НАБУ Артему Ситнику та керівнику САП Назару Холодницькому, які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті. Про це він сьогодні заявив під час виступу у ВР, передає кореспондент УНН.
“Я хотів би попросити головуючого, це моє прохання, направити телеграму до керівництва НАБУ і САП, які знаходяться у Вашингтоні і виконують важливу державну місію. Я, в силу завантаження, не міг поїхати на цю конференцію, розповісти про найбільшу спецконфіскацію 1,5 млрд”, — сказав він.
Тому Луценко попросив голову Верховної Ради Парубія направити телеграму керівникам НАБУ і САП, які перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли з трибуни прозвітували.
“Просив би направити таку телеграму і завтра бачити на трибуні тих, хто починає цю, з моєї точки зору, законовбивчу війну між відомствами”, — наголосив Генпрокурор.