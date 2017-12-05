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Телеграми у Вашингтон: Луценко хоче, аби керівники НАБУ і САП прозвітували у ВР

Телеграми у Вашингтон: Луценко хоче, аби керівники НАБУ і САП прозвітували у ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив голову Верховної Ради України Андрія Парубія направити телеграми директору НАБУ Артему Ситнику та керівнику САП Назару Холодницькому, які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли виступити у парламенті. Про це він сьогодні заявив під час виступу у ВР, передає кореспондент УНН.

“Я хотів би попросити головуючого, це моє прохання, направити телеграму до керівництва НАБУ і САП, які знаходяться у Вашингтоні і виконують важливу державну місію. Я, в силу завантаження, не міг поїхати на цю конференцію, розповісти про найбільшу спецконфіскацію 1,5 млрд”, — сказав він.

Тому Луценко попросив голову Верховної Ради Парубія направити телеграму керівникам НАБУ і САП, які перебувають у Вашингтоні, аби вони завтра змогли з трибуни прозвітували.

“Просив би направити таку телеграму і завтра бачити на трибуні тих, хто починає цю, з моєї точки зору, законовбивчу війну між відомствами”, — наголосив Генпрокурор.

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