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Telegram обновил Premium: теперь можно запретить собеседникам отправлять голосовые сообщения и другие нововведения.

Киев • УНН

 • 376198 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Этим летом Telegram представил Premium подписку, позволяющую поддерживать разработку додатку и получать доступ к эксклюзивным возможностям. Главным обновлением (версии 8.9) стали новые настройки конфиденциальности для голосовых сообщений. Об этом сообщает УНН.

Telegram обновил Premium: теперь можно запретить собеседникам отправлять голосовые сообщения и другие нововведения.

Детали

Свежее обновление приносит новую платформу для создания эмодзи, анимированные эмодзи в текстах сообщений и описаниях в медиа, тематические наборы эмодзи, возможность отправлять Telegram Premium в подарок, новые настройки приватности для голосовых сообщений и не только.

После обновления платные подписчики Telegram могут в настройках запретить собеседникам отправлять голосовые и видеосообщения.

Цитата

"Можно задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут (или никогда не смогут) посылать вам голосовые сообщения", - говорится в блоге Telegram.

Также Telegram представил платформу для создания авторских анимированных эмодзи, которая доступна пользователям Premium. Одновременно с этим платным подписчикам стали доступны первые 10 анимированных наборов из более 500 эмодзи.

Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, появление авторских анимированных эмодзи — «первый шаг визуальной революции в Telegram». По его словам, через несколько недель пользователи смогут добавлять такие эмодзи, как реакции на сообщения.

Если у вас уже есть Telegram Premium, теперь вы также можете делиться этим опытом с друзьями, родственниками и коллегами, отправляя им подписку на 3, 6 или 12 месяцев – по скидке.

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