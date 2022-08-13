Telegram обновил Premium: теперь можно запретить собеседникам отправлять голосовые сообщения и другие нововведения.

Детали

Свежее обновление приносит новую платформу для создания эмодзи, анимированные эмодзи в текстах сообщений и описаниях в медиа, тематические наборы эмодзи, возможность отправлять Telegram Premium в подарок, новые настройки приватности для голосовых сообщений и не только.

После обновления платные подписчики Telegram могут в настройках запретить собеседникам отправлять голосовые и видеосообщения.

Цитата

"Можно задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут (или никогда не смогут) посылать вам голосовые сообщения", - говорится в блоге Telegram.

Также Telegram представил платформу для создания авторских анимированных эмодзи, которая доступна пользователям Premium. Одновременно с этим платным подписчикам стали доступны первые 10 анимированных наборов из более 500 эмодзи.

Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, появление авторских анимированных эмодзи — «первый шаг визуальной революции в Telegram». По его словам, через несколько недель пользователи смогут добавлять такие эмодзи, как реакции на сообщения.

Если у вас уже есть Telegram Premium, теперь вы также можете делиться этим опытом с друзьями, родственниками и коллегами, отправляя им подписку на 3, 6 или 12 месяцев – по скидке.