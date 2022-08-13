Telegram оновив Premium: тепер можна заборонити співрозмовникам надсилати голосові повідомлення та інші нововведення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Цього літа Telegram презентував Premium підписку, що дає змогу підтримувати розробку додатка та отримувати доступ до ексклюзивних можливостей. Головним оновленням (версії 8.9) стало нові налаштування приватності для голосових повідомлень. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Свіже оновлення приносить нову платформу для створення емодзі, анімовані емодзі в текстах повідомлень та описах до медіа, тематичні набори емодзі, можливість надсилати Telegram Premium у подарунок, нові налаштування приватності для голосових повідомлень і не тільки.
Після оновлення платні передплатники Telegram можуть у налаштуваннях заборонити співрозмовникам надсилати голосові та відеоповідомлення.
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"Можна задати винятки, вказавши окремих користувачів або групи користувачів, які завжди зможуть (або ніколи не зможуть) надсилати вам голосові повідомлення", - йдеться в блозі Telegram.
Також Telegram представив платформу для створення авторських анімованих емодзі, яка доступна для користувачів Premium. Одночасно з цим платним передплатникам стали доступні перші 10 анімованих наборів із більш ніж 500 емодзі.
Як заявив засновник месенджера Павло Дуров, поява авторських анімованих емодзі — «перший крок візуальної революції в Telegram». За його словами, за кілька тижнів користувачі зможуть додавати такі емодзі, як реакції на повідомлення.
Якщо у вас уже є Telegram Premium, відтепер ви також можете ділитись цим досвідом із друзями, родичами та колегами, надсилаючи їм передплачену підписку на 3, 6 або 12 місяців – за знижкою.