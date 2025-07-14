Тела восьми мертвых щенков нашли в Днепре: открыто уголовное производство

В Новокодацком районе Днепра обнаружили тела восьми мертвых щенков. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к гибели животных. Об этом сообщила полиция Днепра, передает УНН.

Детали

12 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении тел восьми мертвых щенков возле одного из домов в Новокодацком районе города Днепр. - говорится в сообщении.

Следователи выехали на место и начали расследование, чтобы установить обстоятельства гибели животных. В настоящее время сведения по делу внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "жестокое обращение с животными".

Начато досудебное расследование - добавили правоохранители.

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