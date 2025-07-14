Тела восьми мертвых щенков нашли в Днепре: открыто уголовное производство
Киев • УНН
В Новокодакском районе Днепра найдены тела восьми мертвых щенков. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.
В Новокодацком районе Днепра обнаружили тела восьми мертвых щенков. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к гибели животных. Об этом сообщила полиция Днепра, передает УНН.
Детали
12 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении тел восьми мертвых щенков возле одного из домов в Новокодацком районе города Днепр.
Следователи выехали на место и начали расследование, чтобы установить обстоятельства гибели животных. В настоящее время сведения по делу внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "жестокое обращение с животными".
Начато досудебное расследование
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