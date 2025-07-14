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Тіла восьми мертвих цуценят знайшли у Дніпрі: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 934 перегляди

У Новокодацькому районі Дніпра знайдено тіла восьми мертвих цуценят. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Тіла восьми мертвих цуценят знайшли у Дніпрі: відкрито кримінальне провадження

У Новокодацькому районі Дніпра виявили тіла восьми мертвих цуценят. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють осіб, які можуть бути причетні до загибелі тварин. Про це повідомила поліція Дніпра, передає УНН.

Деталі

12 липня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіл восьми мертвих цуценят біля одного з будинків у Новокодацькому районі міста Дніпро

 - йдеться у дописі.

Слідчі виїхали на місце та розслідування, аби встановити обставини загибелі тварин. Наразі відомості по справі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "жорстоке поводження з тваринами".

Розпочато досудове розслідування

- додали правоохоронці.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Дніпро (місто)
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