Тіла восьми мертвих цуценят знайшли у Дніпрі: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
У Новокодацькому районі Дніпра знайдено тіла восьми мертвих цуценят. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.
У Новокодацькому районі Дніпра виявили тіла восьми мертвих цуценят. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють осіб, які можуть бути причетні до загибелі тварин. Про це повідомила поліція Дніпра, передає УНН.
Деталі
12 липня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіл восьми мертвих цуценят біля одного з будинків у Новокодацькому районі міста Дніпро
Слідчі виїхали на місце та розслідування, аби встановити обставини загибелі тварин. Наразі відомості по справі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "жорстоке поводження з тваринами".
Розпочато досудове розслідування
Одеські патрульні врятували собаку з вогнепальними пораненнями09.07.25, 23:37 • 2173 перегляди