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Тела погибших были эвакуированы: стало известно, кем были пленные, которых расстреляли в Запорожской области

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 15:33  •  15416 просмотра

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Украинские солдаты, захваченные в плен и расстрелянные российскими войсками, были бойцами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Тела погибших эвакуировали с поля боя.

Тела украинских военных, которые попали и плен и были расстреляны военными преступниками рф, эвакуированы с поля боя. Об этом заявили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает УНН.

Детали 

В Командовании ДШВ отмечают, что такие действия россиян являются очередным доказательством нарушения оккупантами законов и обычаев войны. 

Находясь на линии боевого соприкосновения в одном из районов Запорожской области, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949 г., а также других норм международного гуманитарного права, (россияне -ред.) умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта. А именно, 3-х военнослужащих 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые выбыли из строя в результате попадания в плен (hors de combat) после получения ранений и контузий различной степени тяжести

- говорится в заявлении Командования.

Отмечается, что данное уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд. Рано или поздно, военные преступники из российской федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом.

Погибшие воины были эвакуированы с поля боя.

- отдельно отметили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Дополнение 

Офис Генпрокурора подозревает в расстреле украинских военнопленных захватчиков из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

Также руководитель департамента противодействия преступлениям отметил, что в Офис Генпрокурора установил данные погибших украинских военных. Эта информация будет обнародована после верификации. 

Напомним,

Прокуратура начала расследование по факту расстрела российскими войсками трех украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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The bodies of the dead were evacuated: it became known who were the prisoners who were shot in the Zaporizhzhia region
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Тела погибших были эвакуированы: стало известно, кем были пленные, которых расстреляли в Запорожской области

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