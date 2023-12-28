Тела погибших были эвакуированы: стало известно, кем были пленные, которых расстреляли в Запорожской области

Тела украинских военных, которые попали и плен и были расстреляны военными преступниками рф, эвакуированы с поля боя. Об этом заявили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает УНН.

Детали

В Командовании ДШВ отмечают, что такие действия россиян являются очередным доказательством нарушения оккупантами законов и обычаев войны.

Находясь на линии боевого соприкосновения в одном из районов Запорожской области, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949 г., а также других норм международного гуманитарного права, (россияне -ред.) умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта. А именно, 3-х военнослужащих 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые выбыли из строя в результате попадания в плен (hors de combat) после получения ранений и контузий различной степени тяжести - говорится в заявлении Командования.

Отмечается, что данное уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд. Рано или поздно, военные преступники из российской федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом.

Погибшие воины были эвакуированы с поля боя. - отдельно отметили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Дополнение

Офис Генпрокурора подозревает в расстреле украинских военнопленных захватчиков из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Также руководитель департамента противодействия преступлениям отметил, что в Офис Генпрокурора установил данные погибших украинских военных. Эта информация будет обнародована после верификации.

Напомним,

Прокуратура начала расследование по факту расстрела российскими войсками трех украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области.