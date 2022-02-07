Технологии Industry 4.0 делают бизнес более эффективным. Что нужно о них знать?

ukru
15 марта, 19:03 • 105394 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140307 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121546 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115199 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103810 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100971 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91124 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122710 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126717 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127221 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 48058 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 51089 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 66014 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 34245 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 35429 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122710 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122760 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260339 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289710 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226085 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104657 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126717 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111117 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128415 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130462 просмотра
Актуальное
Технологии Industry 4.0 делают бизнес более эффективным. Что нужно о них знать?

Технологии Industry 4.0 делают бизнес более эффективным. Что нужно о них знать?

Киев • УНН

 • 24583 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Industry 4.0 создал новые возможности для трансформации производств. Благодаря ей можно делегировать технологии планирования и принятия решений, непосредственное производство продукции и другие функции, передает УНН.

Это позволяет экономить ресурсы не только из-за минимальной потребности в работниках, но и благодаря устранению человеческого фактора. Технологии Industry 4.0 не устают и работают 24/7 без потери производительности.

Industry 4.0 — это концепция и тренд на цифровизацию и управление большими массивами данных в промышленности. В её основе лежат технологии, коммуникатирующие между собой в единой экосистеме и таким образом улучшающие показатели производства.

Вот несколько важных характеристик Industry 4.0:
— автоматизация и уменьшение человеческого фактора;
— сочетание физического и цифрового миров через киберфизические системы;
— децентрализация и удалённый контроль;
— увеличение ресурса оборудования и вторичное использование остатков производства;
— персонализация и кастомизация конечного продукта.

Как именно технологии Industry 4.0 влияют на эффективность бизнеса

Deloitte исследовал готовность компаний к внедрению инноваций, а также связь технологий Industry 4.0 со стратегией, социальное влияние новых технологий и анализирование возможностей роста компаний.

Из этого отчёта можно извлечь метрики, показывающие, на какие бизнес-показатели могут влиять решения Industry 4.0. Это:
— защита компании от отставания и сохранение высокого уровня конкурентности (а также ещё один слой защиты — создание устойчивых моделей бизнеса (Sustainable);
— развитие и создание новых продуктов/сервисов;
— поиск возможностей роста уже имеющихся продуктов и сервисов;
— получение прибыли при положительном социальном влиянии.

Давайте коротко разберём каждое из них в разрезе конкретных решений.

- Защиту компании от отставания может решить целый ряд технологий Industry 4.0. Методология предиктивного обслуживания (Predictive Maintenance) поможет сократить остановки оборудования и простоя, а искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) возьмёт на себя планирование и увеличит количество заказов, выполненных в определённые дедлайны.

- Развитие и создание новых продуктов/сервисов будет происходить в разы быстрее. Технологии Industry 4.0 дают сильную возможность кастомизировать продукты. В ускоренном режиме можно анализировать потенциальные результаты и риски, благодаря обработке больших массивов данных (Big Data) искусственным интеллектом (AI) и воспроизвести объекты в виртуальной реальности (Virtual Reality, VR).

- Поиск возможностей для уже имеющихся продуктов и сервисов становится реальным, благодаря системам Индустриального Интернета вещей (IIoT) и искусственному интеллекту (AI).

- Можно уменьшить затраты на ресурсы, оптимизировав использование остатков, лучше спланировать загруженность производства или выявить дефекты на ранней стадии с технологией машинного зрения (Machine Vision, MV), а также не перерабатывать всё изделие, а заменить только дефектный узел.

К тому же 62% опрошенных Deloitte СХО отметили, что для них является приоритетом инвестирование в технологии Industry 4.0 для получения прибыли при положительном социальном влиянии. Вышеупомянутые решения позволяют этого достичь, в частности уменьшить выбросы CO2, декарбонизировать предприятие. Это важно для компаний, планирующих работать на европейский рынок.

Спектр использования технологий Industry 4.0 значительно шире и оказывает положительное влияние на прибыльность, эффективность и конкурентоспособность компании. Всё больше компаний это понимают и приобщаются к клубу инноваторов. Так ожидается, что к 2026 году инвестиции в сектор составят более 165 миллиардов долларов.

О том, какие суперэффекты от внедрения Industry 4.0 получили украинские топ-компании, такие как ИНТЕРПАЙП, Укрпочта, Астарта-Киев, Ковальская, будут говорить на Trans4mation — первом в Восточной Европе форуме Industry 4.0. В этом году 800 участников — управленцев С-уровня, руководителей направлений бизнеса, менеджеров новой экономики — соберутся 1 апреля в КВЦ Парковый, билеты по ссылке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы