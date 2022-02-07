Технологии Industry 4.0 делают бизнес более эффективным. Что нужно о них знать?

Это позволяет экономить ресурсы не только из-за минимальной потребности в работниках, но и благодаря устранению человеческого фактора. Технологии Industry 4.0 не устают и работают 24/7 без потери производительности.

Industry 4.0 — это концепция и тренд на цифровизацию и управление большими массивами данных в промышленности. В её основе лежат технологии, коммуникатирующие между собой в единой экосистеме и таким образом улучшающие показатели производства.

Вот несколько важных характеристик Industry 4.0:

— автоматизация и уменьшение человеческого фактора;

— сочетание физического и цифрового миров через киберфизические системы;

— децентрализация и удалённый контроль;

— увеличение ресурса оборудования и вторичное использование остатков производства;

— персонализация и кастомизация конечного продукта.

Как именно технологии Industry 4.0 влияют на эффективность бизнеса

Deloitte исследовал готовность компаний к внедрению инноваций, а также связь технологий Industry 4.0 со стратегией, социальное влияние новых технологий и анализирование возможностей роста компаний.

Из этого отчёта можно извлечь метрики, показывающие, на какие бизнес-показатели могут влиять решения Industry 4.0. Это:

— защита компании от отставания и сохранение высокого уровня конкурентности (а также ещё один слой защиты — создание устойчивых моделей бизнеса (Sustainable);

— развитие и создание новых продуктов/сервисов;

— поиск возможностей роста уже имеющихся продуктов и сервисов;

— получение прибыли при положительном социальном влиянии.

Давайте коротко разберём каждое из них в разрезе конкретных решений.

- Защиту компании от отставания может решить целый ряд технологий Industry 4.0. Методология предиктивного обслуживания (Predictive Maintenance) поможет сократить остановки оборудования и простоя, а искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) возьмёт на себя планирование и увеличит количество заказов, выполненных в определённые дедлайны.

- Развитие и создание новых продуктов/сервисов будет происходить в разы быстрее. Технологии Industry 4.0 дают сильную возможность кастомизировать продукты. В ускоренном режиме можно анализировать потенциальные результаты и риски, благодаря обработке больших массивов данных (Big Data) искусственным интеллектом (AI) и воспроизвести объекты в виртуальной реальности (Virtual Reality, VR).

- Поиск возможностей для уже имеющихся продуктов и сервисов становится реальным, благодаря системам Индустриального Интернета вещей (IIoT) и искусственному интеллекту (AI).

- Можно уменьшить затраты на ресурсы, оптимизировав использование остатков, лучше спланировать загруженность производства или выявить дефекты на ранней стадии с технологией машинного зрения (Machine Vision, MV), а также не перерабатывать всё изделие, а заменить только дефектный узел.

К тому же 62% опрошенных Deloitte СХО отметили, что для них является приоритетом инвестирование в технологии Industry 4.0 для получения прибыли при положительном социальном влиянии. Вышеупомянутые решения позволяют этого достичь, в частности уменьшить выбросы CO2, декарбонизировать предприятие. Это важно для компаний, планирующих работать на европейский рынок.

Спектр использования технологий Industry 4.0 значительно шире и оказывает положительное влияние на прибыльность, эффективность и конкурентоспособность компании. Всё больше компаний это понимают и приобщаются к клубу инноваторов. Так ожидается, что к 2026 году инвестиции в сектор составят более 165 миллиардов долларов.

О том, какие суперэффекты от внедрения Industry 4.0 получили украинские топ-компании, такие как ИНТЕРПАЙП, Укрпочта, Астарта-Киев, Ковальская, будут говорить на Trans4mation — первом в Восточной Европе форуме Industry 4.0. В этом году 800 участников — управленцев С-уровня, руководителей направлений бизнеса, менеджеров новой экономики — соберутся 1 апреля в КВЦ Парковый, билеты по ссылке.