Технології Industry 4.0 роблять бізнес ефективнішим. Що треба про них знати?

Це дає змогу економити ресурси — не лише через мінімальну потребу в працівниках, а й завдяки усуненню людського фактора. Технології Industry 4.0 не втомлюються й працюють 24/7 без втрати продуктивності.

Industry 4.0 — це концепція та тренд на цифровізацію й управління великими масивами даних у промисловості. У її основі лежать технології, що комунікують між собою в єдиній екосистемі й у такий спосіб покращують показники виробництва.

Ось декілька важливих характеристик Industry 4.0:

— автоматизація та зменшення людського чинника;

— поєднання фізичного й цифрового світів через кіберфізичні системи;

— децентралізація та віддалений контроль;

— збільшення ресурсу устаткування та вторинне використання залишків виробництва;

— персоналізація та кастомізація кінцевого продукту.

Як саме технології Industry 4.0 впливають на ефективність бізнесу

Deloitte досліджував готовність компаній до впровадження інновацій, а також зв’язок технологій Industry 4.0 зі стратегією, соціальний вплив нових технологій, і аналізування можливостей для зростання компаній.

З цього звіту можна винести метрики, що показують, на які бізнес-показники можуть впливати рішення Industry 4.0. Це:

— захист компанії від відставання та збереження високого рівня конкурентності (а також ще один шар захисту — створення сталих моделей бізнесу (Sustainable);

— розвиток і створення нових продуктів/сервісів;

— пошук можливостей для зростання вже наявних продуктів і сервісів;

— отримання прибутку за позитивного соціального впливу.

Давайте коротко розберемо кожну з них у розрізі конкретних рішень.

- Захист компанії від відставання може розв’язати ціла низка технологій Industry 4.0. Методологія предиктивного обслуговування (Predictive Maintenance) допоможе скоротити зупинки обладнання та простої, а штучний інтелект (Artificial Intelligence, AI) візьме на себе планування й збільшить кількість замовлень, виконаних у визначені дедлайни.

- Розвиток і створення нових продуктів/сервісів відбуватиметься в рази швидше. Технології Industry 4.0 дають потужну можливість кастомізувати продукти. У прискореному режимі можна аналізувати потенційні результати й ризики, завдяки обробці великих масивів даних (Big Data) штучним інтелектом (AI), а також відтворити об’єкти у віртуальній реальності (Virtual Reality, VR).

- Пошук можливостей для зростання вже наявних продуктів і сервісів стає реальним, завдяки системам Індустріального Інтернету речей (IIoT) та штучному інтелекту (AI).

- Можна зменшити витрати на ресурси, оптимізувавши використання залишків, краще спланувати завантаженість виробництва чи виявити дефекти на ранній стадії з технологією машинного зору (Machine Vision, MV), а також не переробляти весь виріб, а замінити лише дефектний вузол.

До того ж 62% опитаних Deloitte СХО зазначили, що для них є пріоритетом інвестування в технології Industry 4.0 задля отримання прибутку за позитивного соціального впливу. Вказані вище рішення дають змогу цього досягти, зокрема, зменшити викиди CO2, декарбонізувати підприємство. Це важливо для компаній, що планують працювати на європейський ринок.

Спектр використання технологій Industry 4.0 значно ширший і позитивно впливає на прибутковість, ефективність і конкурентоздатність компанії. Дедалі більше компаній це розуміють і долучаються до клубу інноваторів. Очікується, що до 2026 року інвестиції в сектор сягнуть понад 165 мільярдів дол.

Про те, які суперефекти від впровадження Industry 4.0 отримали українські топкомпанії, такі як ІНТЕРПАЙП, Укрпошта, Астарта-Київ, Ковальська, говоритимуть на Trans4mation — першому в Східній Європі форумі Industry 4.0. Цього року 800 учасників — управлінців С-рівня, керівників напрямів бізнесу, менеджерів нової економіки — зберуться 1 квітня у КВЦ Парковий, квитки за посиланням.