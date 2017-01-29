Технологические компании США раскритиковали указ Д.Трамп о миграционной политике
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Ведущие технологические компании США раскритиковали подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о временном запрете на въезд в страну лиц из перечня мусульманских государств. Соответствующие заявления сделали главы этих корпораций в социальных сетях, передает УНН.
"Вводить без разбора запрет на въезд для граждан из некоторых преимущественно мусульманских стран - это не лучший ответ на вызовы, которые стоят перед страной", - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава компании SpaceX и Tesla Motors Маск.
"Многие из тех, на кого негативным образом повлияла эта мера, являются убежденными сторонниками США. Они не сделали ничего плохого, наоборот, делали правильно, они не заслуживают того, чтобы их отвергали ", - добавил предприниматель.
Похожую точку зрения высказал глава компании Apple Тим Кук.
"Я слышал от многих, что вы глубоко обеспокоены подписанным вчера исполнительным указом. Я разделяю ваши опасения. Это не та политика, которую мы поддерживаем ", - говорится в сообщении, распространенном им среди подчиненных.
Также он он подчеркнул, что "Apple не существовала бы без иммиграции, не говоря уже о том, что не могла бы процветать и вести инновационную деятельность".
Руководитель управляющей компании видео-сервисом Netflix Рид Хастингс также опубликовал на своей странице в соцсети Facebook заявление.
"Действия Трампа вредят сотрудникам Netflix по всему миру, они настолько чужды всему американскому, что это огорчает всех нас. Хуже всего то, что эти меры сделают Америку менее безопасной, при этом у нее будет меньше союзников, ее станут больше ненавидеть ", - заявил он.
Как сообщал УНН, эксперт по внешнеполитическим делам фракции "Союз-90" / "зеленые" в Бундестаге (53 из 631 места) Омид Нурипур согласно подписанному на этой неделе президентом Дональдом Трампом указом не сможет попасть на территорию США .