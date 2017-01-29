Технологічні компанії США розкритикували указ Д.Трампа про міграційну політику
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Провідні технологічні компанії США розкритикували підписаний американським президентом Дональдом Трампом указ про тимчасову заборону на в'їзд в країну осіб з переліку мусульманських держав. Відповідні заяви зробили глави цих корпорацій у соціальних мережах, передає УНН.
“Вводити без розбору заборону на в’їзд для громадян з деяких переважно мусульманських країн — це не найкраща відповідь на виклики, які стоять перед країною”, — написав на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter глава компаній SpaceX і Tesla Motors Ілон Маск.
“Багато з тих, на кого негативним чином вплинула ця міра, є переконаними прихильниками США. Вони не зробили нічого поганого, навпаки, чинили правильно, вони не заслуговують того, щоб їх відкидали”, — додав підприємець.
Схожу точку зору висловив глава компанії Apple Тім Кук.
“Я чув від багатьох, що ви глибоко стурбовані підписаним вчора виконавчим указом. Я поділяю ваші побоювання. Це не та політика, яку ми підтримуємо”, — йдеться в повідомленні, поширеному ним серед підлеглих.
Також він він підкреслив, що “Apple не існувала б без імміграції, не кажучи вже про те, що не могла б процвітати і вести інноваційну діяльність”.
Керівник компанії, що управляє відео-сервісом Netflix Рід Хастінгс також опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook заяву.
“Дії Трампа шкодять співробітникам Netflix по всьому світу, вони настільки чужі всьому американському, що це засмучує всіх нас. Найгірше те, що ці заходи зроблять Америку менш безпечною, при цьому в неї буде менше союзників, її стануть більше ненавидіти”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, експерт із зовнішньополітичних справ фракції “Союз-90”/“зелені” в Бундестазі (53 з 631 місця) Омід Нуріпур згідно з підписаним цього тижня президентом Дональдом Трампом указом не зможе потрапити на територію США.