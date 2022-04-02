Технологические компании продолжают присоединяться к санкциям против рф из-за войны с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Facebook написал, какие именно компании приняли такое решение. Об этом информирует УНН.
Детали
* Logitech International S.A. Заявила о приостановлении поставок в Россию. Это швейцарская компания, производитель компьютерной периферии, девайсов для геймеров.
* Recruit Group, кадровая компания со штаб-квартирой в Японии, имеющая поисковую систему вакансий Indeed, приостановила бизнес в рф. Компания также ограничила деятельность Indeed сайта на российской территории и удалила из системы все объявления о вакансиях от российских правительственных и военных организаций.
* Automatic Data Processing прекратила продажи в рф. Это американская компания, являющаяся поставщиком ПО и услуг для управления человеческими ресурсами.
* Amadeus IT Group прекратила сотрудничество с российскими авиалиниями "Аэрофлот". Amadeus-это компания, которая входит в глобальную дистрибьюторскую систему (GDS). Международная компьютерная система бронирований обеспечивает доступ к бронированию авиабилетов, отелей, круизных туров, прокату автомобилей для более чем 104 тыс. Туристических агентств.
* Emerson Electric прекращает инвестиции в Россию. Компания совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
* Японский игровой гигант Nintendo Company Limited прекратил поставки консолей в Россию. Также платежный сервис Nintendo eShop приостановил обработку платежей в рублях.
Напомним
Цифровая блокада: рынок рф уже покинуло около 50 технологических компаний.