Технологічні компанії продовжують приєднуватись до санкцій проти рф через війну з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook написав, які саме компанії ухвалили таке ріщення. Про це інформує УНН.
Деталі
• Logitech International S.A. заявила про зупинення поставок до росії. Це швейцарська компанія, виробник комп'ютерної периферії, девайсів для геймерів.
• Recruit Group, кадрова компанія зі штаб-квартирою в Японії, яка має пошукову систему вакансій Indeed, призупинила бізнес у рф. Компанія також обмежила діяльність сайту Indeed на російській території та видалила із системи всі оголошення про вакансії від російських урядових і військових організацій.
• Automatic Data Processing припинила продажі у рф. Це американська компанія, що є постачальником ПЗ та послуг для управління людськими ресурсами.
• Amadeus IT Group припинила співпрацю з російськими авіалініями "Аерофлот". Amadeus — це компанія, яка входить у глобальну дистриб'юторську систему (GDS). Міжнародна комп'ютерна система бронювань забезпечує доступ до бронювання авіаквитків, готелів, круїзних турів, прокату автомобілів для більш ніж 104 тис. туристичних агенцій.
• Emerson Electric припиняє інвестиції до росії. Компанія поєднує технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних та споживчих ринків.
• Японський ігровий гігант Nintendo Company Limited припинив постачання консолей до росії. Також платіжний сервіс Nintendo eShop призупинив обробку платежів у рублях.
Нагадаємо
Цифрова блокада: ринок рф вже покинуло близько 50 технологічних компаній.