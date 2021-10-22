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Технические неточности: глава МВД сообщил, что ошибки в санкционном списке уже исправлены, а виновные наказаны

Киев • УНН

 • 16936 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Технические нетончости допущены в санкционном списке уже исправлении, а виновные наказаны. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, отвечая на вопрос нардепа, передает корреспондент УНН.

Технические неточности: глава МВД сообщил, что ошибки в санкционном списке уже исправлены, а виновные наказаны

Цитата

“Относительно технических исправлений, которые были осуществлены Советом нацбезопасности и обороны — действительно Министерством внутренних дел была проведена оценка выполнения санкций и были обнаружены технические изменения в фамилиях, в частности изложенных латиницей — были буквы в фамилиях, не соответствовавшие тому, что указано в паспортах, в частности иностранных, этих граждан. Где-то не отвечала дата рождения, где было указано иное гражданство. Всего таких технических исправлений было сделано 108”, — пояснил министр.

Он отметил, что в любом случае не было исключения лиц из санкционных списков.

“Санкции будут действовать еще более активно и эффективно. Эти поправки уже были переданы в Национальный банк и в банковские учреждения для того, чтобы были заблокированы счета этих лиц, если они не были заблокированы в связи с этими техническими неточностями”, — добавил министр.

Кроме того, было проведено служебное расследование, а виновные наказаны.

“Была проведена служебная проверка, служебное расследование в результате чего были уволены ряд лиц из рядов Национальной полиции, в частности руководство Департамента стратегических расследований ЧП”, — сообщил Монастирский.

Контекст

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в решениях органа касательно контрабандистов и “воров в законе” в отношении 108 человек были допущены ошибки. По его словам, ошибки уже устранены, а ответственных — восемь сотрудников МВД — уволили или понизили в должности.

После этого ряд СМИ, политиков и общественных активистов начали заявлять, что СНБО внесла этих людей в список по ошибке и с них уже якобы сняли санкции. Позже Данилов уточнил, что речь идет не о ошибочном внесении, а внесении отдельных лиц с ошибками в ведомостях по ним.

Речь идет о решении СНБО еще с мая 2021 года. СНБО наложило санкции на 557 “воров в законе” и 111 иностранцев, которые являются “криминальными авторитетами” во всем мире. В то же время со сразу несколько десятков народных депутатов во время заседания Верховной Рады выступили с заявлением, в котором призвали СНБО снять санкции с некоторых добровольцев, воевавших на Донбассе, и попали в этот пакет санкций.

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