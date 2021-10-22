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Технічні неточності: очільник МВС повідомив, що помилки у санкційному списку вже виправлені, а винні покарані

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Технічні нетончості допущені в санкційному списку вже виправленні, а винні покарані. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, відповідаючи на питання нардепа, передає кореспондент УНН.

Технічні неточності: очільник МВС повідомив, що помилки у санкційному списку вже виправлені, а винні покарані

Цитата

“Щодо технічних виправлень, які були здійснені Радою нацбезпеки і оборони — дійсно Міністерством внутрішніх справ було проведено оцінку виконання санкцій і були виявлені технічні зміни у прізвищах, зокрема викладених латиницею — були літери у прізвищах, які не відповідали тому, що вказано у паспортах, зокрема закордонних, цих громадян. Десь не відповідала дата народження, десь було вказане інше громадянство. Всього таких технічних виправлень було зроблено 108”, — пояснив міністра.

Він наголосив, що в жодному разі не було виключення осіб з санкційних списків.

“Санкції будуть діяти ще більш активно та ефективно. Ці виправлення вже були передані до Національного банку та до банківських установ для того аби були заблоковані рахунки цих осіб, якщо вони не були заблоковані в зв’язку з цими технічними неточностями”, — додав міністр.

Крім того, було проведене службове розслідування, а винні покарані.

“Була проведена службова перевірка, службове розслідування в наслідок чого було звільнено низку осіб з лав Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань НП”, — повідомив Монастирский.

Контекст

15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в рішеннях органу щодо контрабандистів і “злодіїв у законі” стосовно 108 людей припустилися помилок. За його словами, помилки вже усунули, а відповідальних — вісьмох працівників МВС — звільнили або понизили на посаді.

Після цього низка ЗМІ, політиків та громадських активістів почали заявляти, що РНБО внесла цих людей у перелік помилково і з них вже нібито зняли санкції. Пізніше Данілов уточнив, що мова йде не про помилкове внесення, а внесення окремих осіб з помилками у відомовостях щодо них.

Мова йде про рішення РНБО ще від травня 2021 року. РНБО наклало санкції на 557 “злодіїв у законі” та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами” в усьому світі. Водночас згодом одразу кілька десятків народних депутатів під час засідання Верховної Ради виступили із заявою, у якій закликали РНБО зняти санкції з деяких добровольців, які воювали на Донбасі, і потрапили у цей пакет санкцій.

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