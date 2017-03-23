Техническое оснащение склада в Балаклее было на высоком уровне - В.Гройсман

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас рассматривается две версии причины взрывов на складе с боеприпасами, это халатность и диверсия, при этом технически склад был хорошо обеспечен, поэтому это вызывает много вопросов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на брифинге из Харьковской области, передает УНН.

"И сегодня по причинам рассматривается диверсия и халатность, которую нужно тоже проверить. Технически склад был хорошо обеспечен и поэтому это еще больше у нас вызывает вопросов, что же стало причиной. Потому что техническое обеспечение, техническое оснащение, было на достаточно высоком уровне", - рассказал В.Гройсман.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. селовек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства. Известно об одной пострадавшей.

Украинские Национальные Новости

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