Технічне оснащення складу в Балаклії було на високому рівні - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі розглядається дві версії причини вибухів на складі з боєприпасами, це халатність та диверсія, при цьому технічно склад був добре забезпечений, тому це викликає багато питань. Склад з Боєприпасами в Балаклії. Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив на брифінгу з Харківської області, передає УНН.
"І сьогодні по причинах розглядається диверсія і халатність, яку потрібно теж перевірити. Технічно склад був добре забезпечений і тому це ще більше в нас викликає запитань, що ж стало причиною. Тому що технічне забезпечення, технічне оснащення, було на достатньо високому рівні", - розповів В.Гройсман.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. осіб.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. У прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження. Наразі відомо про одну постраждалу.