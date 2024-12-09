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На границе с Молдовой временно приостановлены пропускные операции: что известно

Киев  •  УНН

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На границе с Молдовой временно приостановлены пропускные операции из-за неисправностей базы данных румынской таможни. Проблемы возникли в пунктах пропуска Одесской и Винницкой областей.

На границе с Молдовой, в Одесской и Винницкой областях, временно приостановлены пропускные операции из-за технических неисправностей базы данных румынской таможни. Об этом в понедельник сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

В пунктах пропуска на границе с Молдовой, в пределах Одесской и Винницкой областей, временно приостановлено оформление лиц и транспорта из-за технических неисправностей базы данных таможни Молдовы. Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок в этом направлении

- говорится в сообщении ГПСУ.

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Ранее Госпогранслужба предупреждала о возможной блокаде всех пунктов пропуска на польско-украинской границе после 10 декабря. Фермеры требуют от польских властей снижения налогов и ограничения импорта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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