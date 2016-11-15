Техасские врачи заявили о высокой угрозе вируса Западного Нила

В докладе было отмечено, что в период с 2002 по 2012 год из 4144 пациентов, инфицированных вирусом, умерло 13%. Смерть наступала преимущественно от почечной недостаточности, поскольку вирус размножается именно в почках, а также от поражения пищеварительной и кровеносной систем. Большинство больных страдали от тяжелых форм энцефалита.

К тому же, в период с 1999 по 2015 год среди 43937 случаев заболевания 4% пациентов не испытывали никаких симптомов.

"Эти данные подтверждают наши опасения, что вирус Западного Нила вызывает не только болезнь, но и способствует увеличению смертности", - отметила Кристи Мюррей, руководитель исследования и помощник декана факультета Национальной школы тропической медицины медицинского колледжа Бэйлора.

Добавим, что вирус Западного Нила впервые был обнаружен в Уганде в 1937 году и распространился по всей территории США. Сейчас в мире нет вакцины против вируса.

Главным источником лихорадки являются перелетные птицы, которые в крови имеют высокие концентрации вируса. Переносят заболевания многочисленные виды комаров, которые инфицируются во время питания кровью зараженных птиц. При укусах комаров вирус попадает в организм людей и животных, где способен размножаться и приводить к болезни.

Как сообщал УНН, полтавчанин заразился вирусом лихорадки Западного Нила.