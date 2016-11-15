Техасские врачи заявили о высокой угрозе вируса Западного Нила

ukru
15 марта, 19:03 • 110729 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153869 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129764 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122870 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108420 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103336 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100021 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129143 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129539 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127580 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 77251 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 63072 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 23382 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 36090 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 48308 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129143 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128829 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265125 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294342 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 4987 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107084 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129539 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113037 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130213 просмотра
Актуальное
Техасские врачи заявили о высокой угрозе вируса Западного Нила

Техасские врачи заявили о высокой угрозе вируса Западного Нила

Киев • УНН

 • 9698 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Лихорадка Западного Нила гораздо опаснее, чем ранее предполагалось, в частности она вызывает не только болезнь, но и способствует увеличению смертности. Об этом заявили исследователи из Техаса на ежегодном заседании Американского общества тропической медицины и гигиены, сообщает The wall street journal, передает УНН.

В докладе было отмечено, что в период с 2002 по 2012 год из 4144 пациентов, инфицированных вирусом, умерло 13%. Смерть наступала преимущественно от почечной недостаточности, поскольку вирус размножается именно в почках, а также от поражения пищеварительной и кровеносной систем. Большинство больных страдали от тяжелых форм энцефалита.

К тому же, в период с 1999 по 2015 год среди 43937 случаев заболевания 4% пациентов не испытывали никаких симптомов.

"Эти данные подтверждают наши опасения, что вирус Западного Нила вызывает не только болезнь, но и способствует увеличению смертности", - отметила Кристи Мюррей, руководитель исследования и помощник декана факультета Национальной школы тропической медицины медицинского колледжа Бэйлора.

Добавим, что вирус Западного Нила впервые был обнаружен в Уганде в 1937 году и распространился по всей территории США. Сейчас в мире нет вакцины против вируса.

Главным источником лихорадки являются перелетные птицы, которые в крови имеют высокие концентрации вируса. Переносят заболевания многочисленные виды комаров, которые инфицируются во время питания кровью зараженных птиц. При укусах комаров вирус попадает в организм людей и животных, где способен размножаться и приводить к болезни.

Как сообщал УНН, полтавчанин заразился вирусом лихорадки Западного Нила.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы