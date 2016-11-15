Техасские врачи заявили о высокой угрозе вируса Западного Нила
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Лихорадка Западного Нила гораздо опаснее, чем ранее предполагалось, в частности она вызывает не только болезнь, но и способствует увеличению смертности. Об этом заявили исследователи из Техаса на ежегодном заседании Американского общества тропической медицины и гигиены, сообщает The wall street journal, передает УНН.
В докладе было отмечено, что в период с 2002 по 2012 год из 4144 пациентов, инфицированных вирусом, умерло 13%. Смерть наступала преимущественно от почечной недостаточности, поскольку вирус размножается именно в почках, а также от поражения пищеварительной и кровеносной систем. Большинство больных страдали от тяжелых форм энцефалита.
К тому же, в период с 1999 по 2015 год среди 43937 случаев заболевания 4% пациентов не испытывали никаких симптомов.
"Эти данные подтверждают наши опасения, что вирус Западного Нила вызывает не только болезнь, но и способствует увеличению смертности", - отметила Кристи Мюррей, руководитель исследования и помощник декана факультета Национальной школы тропической медицины медицинского колледжа Бэйлора.
Добавим, что вирус Западного Нила впервые был обнаружен в Уганде в 1937 году и распространился по всей территории США. Сейчас в мире нет вакцины против вируса.
Главным источником лихорадки являются перелетные птицы, которые в крови имеют высокие концентрации вируса. Переносят заболевания многочисленные виды комаров, которые инфицируются во время питания кровью зараженных птиц. При укусах комаров вирус попадает в организм людей и животных, где способен размножаться и приводить к болезни.
Как сообщал УНН, полтавчанин заразился вирусом лихорадки Западного Нила.