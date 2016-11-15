Техаські лікарі заявили про високу загрозу вірусу Західного Нілу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Лихоманка Західного Нілу набагато небезпечніша, ніж раніше передбачалося, зокрема вона викликає не тільки хворобу, але й сприяє збільшенню смертності. Про це заявили дослідники з Техасу на щорічному засіданні Американського товариства тропічної медицини та гігієни, повідомляє The wall street journal, передає УНН.
В доповіді було зазначено, що в період з 2002 по 2012 рік із 4,144 пацієнтів, інфікованих вірусом, померло 13%. Смерть наставала переважно від ниркової недостатності, оскільки вірус розмножується саме в нирках, а також від ураження травної та кровоносної систем. Більшість хворих страждали від важких форм енцефаліту.
До того ж, в період з 1999 по 2015 рік серед 43, 937 випадків захворювання 4% пацієнтів не відчували жодних симптомів.
"Ці дані підтверджують наші побоювання, що вірус Західного Нілу викликає не тільки хворобу, але й сприяє збільшенню смертності", – зауважила Крісті Мюррей, керівник дослідження і помічник декана факультету Національної школи тропічної медицини медичного коледжу Бейлора.
Додамо, що вірус Західного Нілу вперше був виявлений в Уганді в 1937 році і поширився по всій території США. Нині у світі немає вакцини проти вірусу.
Головним джерелом гарячки є перелітні птахи, які у крові мають високі концентрації вірусу. Переносять захворювання численні види комарів, які інфікуються під час харчування кров’ю заражених птахів. Під час укусів комарів вірус потрапляє в організм людей і тварин, де здатний розмножуватися і призводити до хвороби.
Як повідомляв УНН, полтавчанин заразився вірусом лихоманки Західного Нілу.