"ТЕДИС Украина" среди лучших работодателей страны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. 29 сентября в Киеве были названы финалисты традиционного рейтинга лучших работодателей Украины по версии журнала “ТОП-100. Рейтинги крупнейших”. С более 150 компаний экспертным жюри и редколлегией издания были выбраны 30 финалистов, в состав которых попал один из ведущих FMCG-дистрибьюторов страны — “ТЕДИС Украина”, сообщает пресс служба компании на официальном сайте.
“Наши сотрудники — послы нашего бренда, именно они создают ценность для компании и рассказывают о ней. С момента основания компании „ТЕДИС Украина“ в 2011 году мы уделяли большое внимание созданию уникальной корпоративной культуре. Для нас уважение, команда, влияние на результат — не просто слова, этим наполнена работа каждого сотрудника”, — подчеркнула директор департамента по работе с персоналом “ТЕДИС Украина” Ирина Ивасюк.
Среди критериев, учитывались при определении лучших компаний-работодателей Украины, были лояльность сотрудников к бренду работодателя, система карьерного роста и подходы к развитию персонала, ценностное предложение компании и ее репутация на рынке труда и тому подобное.
Напомним, в этом году “ТЕДИС Украины” попал в ТОП-25 рейтинга лучших работодателей по версии журнала “Власть Денег” и в ТОП-50 работодателей по версии издания Forbes Ukraine.