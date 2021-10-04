"ТЕДІС Україна" серед кращих роботодавців країни

“Наші співробітники — амбасадори нашого бренду, саме вони створюють цінність для компанії і розповідають про неї. З моменту заснування компанії „ТЕДІС Україна“ в 2011 році ми приділяли велику увагу створенню унікальної корпоративної культури. Для нас повага, команда, вплив на результат — не просто слова, цим наповнена робота кожного співробітника”, — підкреслила директорка департаменту по роботі з персоналом “ТЕДІС Україна” Ірина Івасюк.

Серед критеріїв, які враховувалися при визначенні кращих компаній-роботодавців України, були лояльність співробітників до бренду роботодавця, система кар’єрного зростання і підходи до розвитку персоналу, ціннісна пропозиція компанії та її репутація на ринку праці тощо.

Нагадаємо, в цьому році “ТЕДІС Україна” потрапив в ТОП-25 рейтингу найкращих роботодавців за версією журналу “Власть Денег” і в ТОП-50 роботодавців за версією видання Forbes Ukraine.