Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

За время полномасштабного вторжения россии в Украину многие бывшие и действующие депутаты уехали жить за границу и отмалчиваются о войне. Не исключено, что когда-то они захотят вернуться в украинский политикум. Опрошенные УНН эксперты отмечают, что выбирать, смогут ли такие политики вернуться к власти, конечно, только избирателям, однако с моральной точки зрения они не имеют политического будущего.

С начала полномасштабного вторжения не раз возникали скандалы из-за того, что, несмотря на ограничения, некоторые чиновники злоупотребляют выездами за границу. По информации СМИ, были случаи, когда депутаты местных советов бежали из Украины под видом волонтеров через систему "Шлях", в частности речь идет о депутате Харьковского областного совета Виталии Абрамове и депутате Харьковского районного совета Станиславе Лебедеве. К тому же, за рубежом почти с начала полномасштабной войны проживает депутат Харьковского областного совета Кирилл Кернес.

Неоднократно СМИ "ловили" украинских чиновников во время войны на дорогом отдыхе за границей. В то же время стоит отметить, что некоторые депутаты запрещенной "ОПЗЖ" все же успели "сбежать" из Украины еще до начала полномасштабной войны.

"Политическая ответственность устанавливается избирателями и определенной аудиторией поддержки или неподдержки политика... Основным фактором в наказании определенного политика всегда выступает общество. То есть, если общество хочет его видеть, даже несмотря на какие-то грехи, оно будет за него голосовать. К сожалению или к счастью, но таковы реалии. Если общество его осуждает - то оно не будет ни при каких условиях его на выборах поддерживать", - сказал в эксклюзивном комментарии УНН политический консультант, председатель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

По его мнению, значительная часть политиков, которые выехали за границу, могли принять такое решение для того, чтобы избежать проблем в Украине, например, чтобы не быть мобилизованными.

Украинский политолог Владимир Фесенко также поддерживает утверждение, что дальнейшая политическая перспектива тех, кто находится за рубежом, будет зависеть именно от избирателей.

"В широком смысле, если мы говорим, что кто-то отсиживается за границей - то это не только политики, но и значительная часть украинцев... Если о политиках - на них большая ответственность, это о том, что они, как люди, которые должны были способствовать организации сопротивления российскому нашествию, не делали этого. И поэтому, с точки зрения нормальной политической логики, такие люди не имеют политического будущего, потому что они не были вместе со страной в наиболее тяжелые времена и не помогали стране", - подчеркнул он.

Политический эксперт Владимир Цыбулько считает, что люди, которые выехали из Украины и не помогают стране и фронту, вообще не должны участвовать в управлении государством на любом уровне.

"Я сторонник того, что на государственные должности и в органы местного самоуправления могут привлекаться люди, которые воевали. Это должно быть главным стимулом для людей идти в армию. А тех, кто самоустранился, я бы вообще на 10 лет лишил избирательного права. Права не голосовать, а права выдвигаться", - отметил он.

По его словам, именно люди, которые защищали страну, должны формировать политику, а те, кто не проживают в Украине во время войны, "не имеют права быть избранными по крайней мере в ближайшие два цикла".

В то же время украинский бизнесмен, блогер и меценат Гарик Корогодский в интервью Наталье Мосейчук заявил, что считает врагами Украины людей, которые отмалчиваются о полномасштабном вторжении россии.

"Это мировоззренческая война, ты на стороне добра или ты на стороне зла. Если ты молчишь сегодня - это по отношению к странам, по отношению к людям, по отношению к любому - если ты молчишь, ты тоже на стороне зла и я считаю, что тот, кто промолчал - он враг", - отметил он.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть вопросы к военнообязанным мужчинам, которые вне закона выехали из Украины во время войны. Важно не только защищать Украину на фронте, а также платить налоги в бюджет.