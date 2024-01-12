Ті, хто не був разом з країною у важкі часи, не мають морального права претендувати на політичну кар'єру - експерти

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну багато колишніх та чинних депутатів виїхали жити за кордон і відмовчуються про війну. Не виключено, що колись вони захочуть повернутися в український політикум. Опитані УНН експерти наголошують, що обирати, чи зможуть такі політики повернутися до влади, звісно, лише виборцям, проте з моральної точки зору вони не мають політичного майбутнього.

З початку повномасштабного вторгнення не раз виникали скандали через те, що, попри обмеження, деякі чиновники зловживають виїздами за кордон. За інформацією ЗМІ, були випадки, коли депутати місцевих рад тікали з України під виглядом волонтерів через систему "Шлях", зокрема йдеться про депутата Харківської обласної ради Віталія Абрамова та депутата Харківської районної ради Станіслава Лєбєдєва. До того ж, за кордоном майже з початку повномасштабної війни проживає депутат Харківської обласної ради Кирило Кернес.

Неодноразово ЗМІ "ловили" українських чиновників під час війни на дорогих відпочинках за кордоном. Водночас варто зазначити, що деякі депутати забороненої "ОПЗЖ" все ж встигли "втікти" з України ще до початку повномасштабної війни.

"Політична відповідальність встановлюється виборцями і певною аудиторією підтримки або непідтримки політика… Основним фактором у покаранні певного політика завжди виступає суспільство. Тобто, якщо суспільство хоче його бачити, навіть попри якісь гріхи, воно буде за нього голосувати. На жаль чи на щастя, але такі реалії. Якщо суспільство його засуджує – то воно не буде ні за яких умов його на виборах підтримувати", – сказав в ексклюзивному коментарі УНН політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

На його думку, значна частина політиків, які виїхали за кордон, могли ухвалити таке рішення для того, щоб уникнути проблем в Україні, наприклад, щоб не бути мобілізованими.

Український політолог Володимир Фесенко також підтримує твердження, що подальша політична перспектива тих, хто перебуває за кордоном, буде залежати саме від виборців.

"У широкому сенсі, якщо ми кажемо, що хтось відсиджується за кордоном – то це не тільки політики, а й значна частина українців... Якщо про політиків – на них більша відповідальність, це про те, що вони, як люди, які мали сприяти організації спротиву російській навалі, не робили цього. І тому, з точки зору нормальної політичної логіки, такі люди не мають політичного майбутнього, тому що вони не були разом з країною в найбільш важкі часи і не допомагали країні", – наголосив він.

Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що люди, які виїхали з України і не допомагають країні і фронту, взагалі не мають брати участь в управлінні державою на будь-якому рівні.

"Я прихильник того, що на державні посади і в органи місцевого самоврядування можуть залучатися люди, які воювали. Це має бути головним стимулом для людей йти у військо. А тих, хто самоусунувся, я б взагалі на 10 років позбавив виборчого права. Права не голосувати, а права висуватися", – зазначив він.

За його словами, саме люди, які захищали країну, повинні формувати політику, а ті, хто не проживають в Україні під час війни, "не мають права бути обраними принаймні в найближчі два цикли".

Водночас український бізнесмен, блогер і меценат Гарік Корогодський в інтерв’ю Наталії Мосейчук заявив, що вважає ворогами України людей, які відмовчуються про повномасштабне вторгнення росії.

"Це світоглядна війна, ти на боці добра чи ти на боці зла. Якщо ти мовчиш сьогодні – це стосовно країн, стосовно людей, стосовно будь-кого – якщо ти мовчиш, ти теж на стороні зла і я вважаю, що той, хто промовчав – він ворог", – зазначив він.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які поза законом виїхали з України під час війни. Важливо не лише захищати Україну на фронті, а також сплачувати податки у бюджет.