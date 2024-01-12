Ті, хто не був разом з країною у важкі часи, не мають морального права претендувати на політичну кар'єру - експерти

ukenru
29 березня, 17:57 • 137617 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 169379 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 156728 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 194439 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 168023 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 148134 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 155056 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149602 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 417002 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173053 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 76874 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 81066 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 86116 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 85073 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 67009 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 267745 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 416980 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 467273 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 473362 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 380652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 37005 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 169354 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 140325 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 133952 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 107405 перегляди
Актуальне
Ті, хто не був разом з країною у важкі часи, не мають морального права претендувати на політичну кар'єру - експерти

Ті, хто не був разом з країною у важкі часи, не мають морального права претендувати на політичну кар'єру - експерти

Київ • УНН

 • 275548 перегляди

Експерти вважають, що ті, хто не був разом з країною у важкі часи, не мають морального права претендувати на політичну кар'єру

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну багато колишніх та чинних депутатів виїхали жити за кордон і відмовчуються про війну. Не виключено, що колись вони захочуть повернутися в український політикум. Опитані УНН експерти наголошують, що обирати, чи зможуть такі політики повернутися до влади, звісно, лише виборцям, проте з моральної точки зору вони не мають політичного майбутнього.

З початку повномасштабного вторгнення не раз виникали скандали через те, що, попри обмеження, деякі чиновники зловживають виїздами за кордон. За інформацією ЗМІ, були випадки, коли депутати місцевих рад тікали з України під виглядом волонтерів через систему "Шлях", зокрема йдеться про депутата Харківської обласної ради Віталія Абрамова та депутата Харківської районної ради Станіслава Лєбєдєва. До того ж, за кордоном майже з початку повномасштабної війни проживає депутат Харківської обласної ради Кирило Кернес.

Неодноразово ЗМІ "ловили" українських чиновників під час війни на дорогих відпочинках за кордоном. Водночас варто зазначити, що деякі депутати забороненої "ОПЗЖ" все ж встигли "втікти" з України ще до початку повномасштабної війни.

"Політична відповідальність встановлюється виборцями і певною аудиторією підтримки або непідтримки політика… Основним фактором у покаранні певного політика завжди виступає суспільство. Тобто, якщо суспільство хоче його бачити, навіть попри якісь гріхи, воно буде за нього голосувати. На жаль чи на щастя, але такі реалії. Якщо суспільство його засуджує – то воно не буде ні за яких умов його на виборах підтримувати", – сказав в ексклюзивному коментарі УНН політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

На його думку, значна частина політиків, які виїхали за кордон, могли ухвалити таке рішення для того, щоб уникнути проблем в Україні, наприклад, щоб не бути мобілізованими.

Український політолог Володимир Фесенко також підтримує твердження, що подальша політична перспектива тих, хто перебуває за кордоном, буде залежати саме від виборців.

"У широкому сенсі, якщо ми кажемо, що хтось відсиджується за кордоном – то це не тільки політики, а й значна частина українців... Якщо про політиків – на них більша відповідальність, це про те, що вони, як люди, які мали сприяти організації спротиву російській навалі, не робили цього. І тому, з точки зору нормальної політичної логіки, такі люди не мають політичного майбутнього, тому що вони не були разом з країною в найбільш важкі часи і не допомагали країні", – наголосив він.

Політичний експерт Володимир Цибулько вважає, що люди, які виїхали з України і не допомагають країні і фронту, взагалі не мають брати участь в управлінні державою на будь-якому рівні.

"Я прихильник того, що на державні посади і в органи місцевого самоврядування можуть залучатися люди, які воювали. Це має бути головним стимулом для людей йти у військо. А тих, хто самоусунувся, я б взагалі на 10 років позбавив виборчого права. Права не голосувати, а права висуватися", – зазначив він.

За його словами, саме люди, які захищали країну, повинні формувати політику, а ті, хто не проживають в Україні під час війни, "не мають права бути обраними принаймні в найближчі два цикли".

Водночас український бізнесмен, блогер і меценат Гарік Корогодський в інтерв’ю Наталії Мосейчук заявив, що вважає ворогами України людей, які відмовчуються про повномасштабне вторгнення росії.

"Це світоглядна війна, ти на боці добра чи ти на боці зла. Якщо ти мовчиш сьогодні – це стосовно країн, стосовно людей, стосовно будь-кого – якщо ти мовчиш, ти теж на стороні зла і я вважаю, що той, хто промовчав – він ворог", – зазначив він.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які поза законом виїхали з України під час війни. Важливо не лише захищати Україну на фронті, а також сплачувати податки у бюджет.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70