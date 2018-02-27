Тайванцы создали дефицит туалетной бумаги в государстве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Власти Тайваня призвали жителей острова успокоиться и не паниковать из-за возможного скорого повышения цен на туалетную бумагу. Ажиотаж среди тайванцев привел к дефициту єтого продукта в магазинах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Financial Times.
Жители острова скупили весь запас туалетной бумаги за выходные. На такие действия их подтолкнуло сообщение о скором ощутимом подорожании продукта.
Местные эксперты посчитали, что за три дня было продано 5 млн рулонов туалетной бумаги, что в 22 раза больше обычного.
В ситуацию вынужден был вмешаться премьер-министр Тайваня Лай Циндэ, который пообещал решить проблему и попросил сограждан не беспокоиться.
Премьер также напомнил заявление бывшего главы тайваньского Центробанка Пернг Фай-Наня, который отметил, что цены на товары в Тайване являются "очень стабильными".
Комиссия по справедливой торговле Тайваня также заявила, что следит за ситуацией и предпримет необходимые меры для сохранения рыночной конкуренции и защиты прав потребителей.
Как пояснили в Министерстве экономики, ожидаемое повышение цен вызвано тем, что до 48% процентов стоимости продукта составляет стоимость сырья, которое по большей части закупается за рубежом, ведь Тайвань существенно отстает от других стран в вопросе переработки бумаги.