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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62841 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76675 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79402 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107254 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100360 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104538 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111519 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

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Актуальное
Тайванцы создали дефицит туалетной бумаги в государстве

Тайванцы создали дефицит туалетной бумаги в государстве

Киев  •  УНН

 • 17866 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Власти Тайваня призвали жителей острова успокоиться и не паниковать из-за возможного скорого повышения цен на туалетную бумагу. Ажиотаж среди тайванцев привел к дефициту єтого продукта в магазинах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Financial Times.

Жители острова скупили весь запас туалетной бумаги за выходные. На такие действия их подтолкнуло сообщение о скором ощутимом подорожании продукта.

Местные эксперты посчитали, что за три дня было продано 5 млн рулонов туалетной бумаги, что в 22 раза больше обычного.
В ситуацию вынужден был вмешаться премьер-министр Тайваня Лай Циндэ, который пообещал решить проблему и попросил сограждан не беспокоиться.

Премьер также напомнил заявление бывшего главы тайваньского Центробанка Пернг Фай-Наня, который отметил, что цены на товары в Тайване являются "очень стабильными".

Комиссия по справедливой торговле Тайваня также заявила, что следит за ситуацией и предпримет необходимые меры для сохранения рыночной конкуренции и защиты прав потребителей.

Как пояснили в Министерстве экономики, ожидаемое повышение цен вызвано тем, что до 48% процентов стоимости продукта составляет стоимость сырья, которое по большей части закупается за рубежом, ведь Тайвань существенно отстает от других стран в вопросе переработки бумаги.

Украинские Национальные Новости

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