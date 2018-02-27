Тайванці створили дефіцит туалетного паперу в державі

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Влада Тайваню закликала жителів острова заспокоїтися і не панікувати через можливе підвищення цін на туалетний папір. Ажіотаж серед тайванців привів до дефіциту цього продукту в магазинах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Financial Times.