Тайванці створили дефіцит туалетного паперу в державі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Влада Тайваню закликала жителів острова заспокоїтися і не панікувати через можливе підвищення цін на туалетний папір. Ажіотаж серед тайванців привів до дефіциту цього продукту в магазинах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Financial Times.
Жителі острова скупили весь запас туалетного паперу за вихідні. На такі дії їх підштовхнуло повідомлення про ймовірне відчутне подорожчання продукту, яке може статися незабаром.
Місцеві експерти порахували, що за три дні було продано 5 млн рулонів туалетного паперу, що в 22 рази більше звичайного.
У ситуацію змушений був втрутитися прем'єр-міністр Тайваню Лай Цінде, який пообіцяв вирішити проблему і попросив співгромадян не хвилюватися.
Прем'єр також нагадав заяву колишнього глави тайванського Центробанку Пернг Фай-Наня, який зазначив, що ціни на товари в Тайвані є "дуже стабільними".
Комісія за справедливу торгівлю Тайваню також заявила, що стежить за ситуацією і вживатиме необхідних заходів для збереження ринкової конкуренції та захисту прав споживачів.
Як пояснили в Міністерстві економіки, очікуване підвищення цін викликане тим, що до 48% відсотків вартості продукту становить вартість сировини, яку здебільшого закуповується за кордоном, адже Тайвань істотно відстає від інших країн в питанні переробки паперу.