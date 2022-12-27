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Тайвань увеличит продолжительность военной службы на фоне растущего давления Китая

Тайвань увеличит продолжительность военной службы на фоне растущего давления Китая

Киев • УНН

 • 328790 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В последние годы Китай усилил военные преследования Тайваня, и президент демократического острова пересматривает военный потенциал с 2020 года. Первым для рассмотрения попадает срок срочной службы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По словам высокопоставленного чиновника, Тайвань готовится увеличить продолжительность обязательной военной службы с четырех месяцев до одного года.

Изменения вступят в силу в 2024 году, сказал чиновник, и они также будут включать более жесткую подготовку для призывников, боевой инструктаж, используемый американскими силами, и более строгие упражнения по стрельбе.

Напомним

Сорок три самолета военно-воздушных сил Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива за последние 24 часа, сообщило министерство обороны Тайваня в понедельник. Это происходит на фоне заявлений Китая о принадлежности острова к своему государственно-административному составу.

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