Тайвань увеличит продолжительность военной службы на фоне растущего давления Китая

Детали

По словам высокопоставленного чиновника, Тайвань готовится увеличить продолжительность обязательной военной службы с четырех месяцев до одного года.

Изменения вступят в силу в 2024 году, сказал чиновник, и они также будут включать более жесткую подготовку для призывников, боевой инструктаж, используемый американскими силами, и более строгие упражнения по стрельбе.

Напомним

Сорок три самолета военно-воздушных сил Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива за последние 24 часа, сообщило министерство обороны Тайваня в понедельник. Это происходит на фоне заявлений Китая о принадлежности острова к своему государственно-административному составу.