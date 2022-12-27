Тайвань збільшить тривалість військової служби на тлі зростаючого тиску Китаю

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За словами високопоставленого урядовця, Тайвань готується збільшити тривалість обов'язкової військової служби з чотирьох місяців до одного року.

Зміни набудуть чинності в 2024 році, сказав чиновник, і вони також включатимуть більш жорстку підготовку для призовників, бойовий інструктаж, який використовується американськими силами, і більш суворі вправи зі стрільби.

Нагадаємо

Сорок три літаки військово-повітряних сил Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки за останні 24 години, повідомило міністерство оборони Тайваню в понеділок. Це відбувається на фоні заяв Китаю про приналежність острову у свій державно-адміністративний склад.