Тайвань збільшить тривалість військової служби на тлі зростаючого тиску Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В останні роки Китай посилив військові переслідування Тайваню, і президент демократичного острова переглядає військовий потенціал з 2020 року. Першим для розгляду попадає терміни строкової служби.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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За словами високопоставленого урядовця, Тайвань готується збільшити тривалість обов'язкової військової служби з чотирьох місяців до одного року.
Зміни набудуть чинності в 2024 році, сказав чиновник, і вони також включатимуть більш жорстку підготовку для призовників, бойовий інструктаж, який використовується американськими силами, і більш суворі вправи зі стрільби.
Нагадаємо
Сорок три літаки військово-повітряних сил Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки за останні 24 години, повідомило міністерство оборони Тайваню в понеділок. Це відбувається на фоні заяв Китаю про приналежність острову у свій державно-адміністративний склад.