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43 військові літаки Китаю перетнули лінію Тайванської протоки

43 військові літаки Китаю перетнули лінію Тайванської протоки

Київ • УНН

 • 1107838 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сорок три літаки військово-повітряних сил Китаю перетнули середню лінію Тайванської протоки за останні 24 години, повідомило міністерство оборони Тайваню в понеділок. Це відбувається на фоні заяв Китаю про приналежність острову у свій державно-адміністративний склад.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, заявив, що в неділю провів «ударні навчання» в морі та повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь, як він вважає, на провокацію з боку демократично керованого острова та Сполучених Штатів.

Тайвань, який рішуче відкидає претензії Китаю на суверенітет, заявив, що навчання показали, що Пекін руйнує регіональний мир і намагається лякати людей Тайваню.

Відповідно до карти, наданої міністерством оборони Тайваню, літаки, які брали участь в останньому вторгненні, ненадовго перетнули середню лінію ​​Тайванської протоки, неофіційного буфера. Сім кораблів ВМС Китаю також були виявлені поблизу Тайваню, повідомили в міністерстві.

Тайвань направив невідомі бойові літаки, щоб попередити китайські літаки.

В останні роки Китай посилив тиск на самоврядний острів, щоб той визнав правління Пекіна. Уряд Тайваню заявляє, що хоче миру, але захищатиме себе в разі нападу.

Нагадаємо

Китай піде війною на Тайвань найближчим часом, і вона може розпочатись у тому випадку, якщо росія досягне своєї мети в Україні. Про це сказав директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в інтерв'ю американській телекомпанії PBS.

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