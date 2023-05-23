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Тайвань исключили из ежегодной ассамблеи ВОЗ из-за противостояния Китая

Тайвань исключили из ежегодной ассамблеи ВОЗ из-за противостояния Китая

Киев • УНН

 • 661721 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Ежегодная ассамблея ВОЗ в Женеве решила не приглашать Тайвань на мероприятие, которое состоится 21-30 мая, пишет Reuters, передает УНН.

Детали  

Китай и Пакистан призвали членов ассамблеи ВОЗ не включать Тайвань в ассамблею.

Китай заявляет о суверенитете над Тайванем и говорит, что остров не является отдельной страной, а частью “единого Китая”, которым управляет Пекин. Сосредоточенность усилий КНР на том, что Тайвань не является государством, означает, что остров исключен из многих международных организаций.

Тайвань осудил решение ВОЗ, заявив, что блокирование Китаем его участия в глобальных органах является “пренебрежением” и что Пекин не имеет права говорить от лица острова.

"Только демократически избранное правительство Тайваня может представлять 23 миллиона человек Тайваня в ВОЗ и других международных организациях и защищать здоровье и права человека тайваньского народа", - заявили в МИД Тайваня.

Китай приветствовал это решение.

“Это в полной мере свидетельствует о том, что принцип одного Китая является стремлением народа и тенденцией времени в международном сообществе, и его невозможно оспорить никоим образом”,  — говорится в заявлении МИД Китая.

Дополнение 

В министерстве сообщили, что перед открытием конференции почти 100 стран выразили свою приверженность принципу одного Китая и выступили против участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения’посредством специальных писем в ВОЗ и заявлений.

Тайваню разрешено посещать некоторые технические заседания ВОЗ, но представители острова заявили, что их исключение из ВОЗ препятствует усилиям по борьбе с пандемией COVID-19.

Остров отвергает претензии Китая на суверенитет и говорит, что только народ Тайваня может решить свое будущее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай осудил саммит G7, предостерегнув демократических лидеров от давления на Пекин

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