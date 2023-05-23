Тайвань виключили з щорічної асамблеї ВООЗ через протистояння Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Щорічна асамблея ВООЗ у Женеві вирішила не запрошувати Тайвань на захід, який відбудеться 21-30 травня, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Китай і Пакистан закликали членів асамблеї ВООЗ не включати Тайвань в асамблею.
Китай заявляє про суверенітет над Тайванем і каже, що острів не є окремою країною, а частиною “єдиного Китаю”, яким керує Пекін. Зосередженість зусиль КНР на тому, що Тайвань не є державою, означає, що острів виключено з багатьох міжнародних організацій.
Тайвань засудив рішення ВООЗ, заявивши, що блокування Китаєм його участі в глобальних органах є “нехтуванням” і що Пекін не має права говорити від обличчя острова.
"Тільки демократично обраний уряд Тайваню може представляти 23 мільйони людей Тайваню у ВООЗ та інших міжнародних організаціях і захищати здоров'я та права людини тайваньського народу", - заявили в МЗС Тайваню.
Китай привітав це рішення.
“Це повною мірою свідчить про те, що принцип одного Китаю є прагненням народу і тенденцією часу в міжнародній спільноті, і його неможливо оскаржити жодним чином”, — йдеться в заяві МЗС Китаю.
Доповнення
У міністерстві повідомили, що перед відкриттям конференції майже 100 країн висловили свою прихильність принципу одного Китаю та виступили проти участі Тайваню у Всесвітній асамблеї охорони здоров’я за допомогою спеціальних листів до ВООЗ та заяв.
Тайваню дозволено відвідувати деякі технічні засідання ВООЗ, але представники острову заявили, що їхнє виключення з ВООЗ перешкоджає зусиллям по боротьбі з пандемією COVID-19.
Острів відкидає претензії Китаю на суверенітет і каже, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє.
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