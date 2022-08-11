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Тайвань отверг план Китая «одна страна, две системы»

Киев • УНН

 • 147026 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Тайвань отвергает китайскую модель «одна страна, две системы», предложенную Пекином в Белой книге, опубликованной на этой неделе, заявило министерство иностранных дел самоуправляющегося острова. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Тайвань отверг план Китая «одна страна, две системы»

Детали

В Белой книге, опубликованной в среду, Управление по делам Тайваня Китая заявило, что Пекин «не откажется от применения силы» против своего соседа и оставил за собой «возможность принять все необходимые меры».

«Мы готовы создать широкое место для мирного воссоединения, но не оставим места для сепаратистской деятельности в какой-либо форме», — говорится в документе.

Только народ Тайваня может решать свое будущее, заявила официальный представитель министерства Джоан Оу на пресс-конференции в Тайбэе, столице Тайваня.

По словам Оу, Китай использовал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй как «повод для создания новой нормальности для устрашения тайваньского народа».

Ранее в четверг несколько китайских истребителей ненадолго пересекли неофициальную буферную зону, разделяющую Китай и Тайвань в проливе. Несколько кораблей ВМС Китая продолжают выполнять миссии у восточного побережья Тайваня и вблизи японского острова Йонагуни.

Добавим

Пекин возмущен поездкой на Тайвань на прошлой неделе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — самого высокого американского чиновника, посетившего остров за последние десятилетия.

Тайвань обвинил Китай в использовании визита Пелоси в качестве повода для начала учений, которые позволили бы ему подготовиться к вторжению.

Тайвань регулярно проводит военные учения, имитирующие защиту от китайского вторжения, а в прошлом месяце отрабатывал отражение атак с моря в рамках «совместной операции по перехвату» в рамках своих крупнейших ежегодных учений.

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