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Тайвань відкинув план Китаю «одна країна, дві системи»

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Тайвань відкидає китайську модель «одна країна, дві системи», запропоновану Пекіном у Білій книзі, опублікованій цього тижня, заявило міністерство закордонних справ самоврядного острова. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Тайвань відкинув план Китаю «одна країна, дві системи»

Деталі

У Білій книзі, опублікованій у середу, Управління у справах Тайваню Китаю заявило, що Пекін «не відмовиться від застосування сили» проти свого сусіда і залишив за собою «можливість вжити всіх необхідних заходів».

«Ми готові створити широке місце для мирного возз'єднання, але не залишимо місця для сепаратистської діяльності в будь-якій формі», — йдеться у документі.

Тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє, заявила офіційний представник міністерства Джоан Оу на пресконференції в Тайбеї, столиці Тайваню.

За словами Оу, Китай використав візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбею як «привід для створення нової нормальності для залякування тайванського народу».

Раніше в четвер кілька китайських винищувачів ненадовго перетнули неофіційну буферну зону, що розділяє Китай і Тайвань у протоці. Декілька кораблів ВМС Китаю продовжують виконувати місії біля східного узбережжя Тайваню та поблизу японського острова Йонагуні.

Додамо

Пекін обурений поїздкою на Тайвань минулого тижня спікера палати представників США Ненсі Пелосі — найвищого американського чиновника, який відвідав острів за останні десятиліття.

Тайвань звинуватив Китай у використанні візиту Пелосі як привід для початку навчань, які б дозволили йому підготуватися до вторгнення.

Тайвань регулярно проводить військові навчання, що імітують захист від китайського вторгнення, а минулого місяця відпрацьовував відбиття атак з моря в рамках «спільної операції з перехоплення» у рамках своїх найбільших щорічних навчань.

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