Таиланд сократит карантин для иностранцев, прошедших прививку от COVID-19

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Киев  •  УНН

 • 14464 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Правительство Таиланда сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до семи дней. Как отмечается в опубликованном в понедельник пресс-релизе министерства здравоохранения королевства, новое правило вступает в силу с апреля текущего года, пишет УНН со ссылкой также на агентство Reuters.

Детали

По информации ведомства, “в мире уже вакцинированы 250 тыс. человек, и этот процесс продолжается”. В этой связи было принято решение сократить карантин с 14 до семи дней для иностранных граждан, “имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в королевство”.

Дополнение

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 26,4 тыс., вылечились более 25,7 тыс. человек, умерли 85 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 31 марта. 28 февраля в 13 провинциях Таиланда началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенным китайской компанией Sinovac.

Согласно статистике ВОЗ — в Таиланде 26 441 случай заболевания, 85 человек погибли.

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