Таїланд скоротить карантин для іноземців, які пройшли щеплення від COVID-19

Деталі

За інформацією відомства, “у світі вже вакциновані 250 тис. осіб, і цей процес триває”. У зв’язку з цим було прийнято рішення скоротити карантин з 14 до семи днів для іноземних громадян, “які мають свідоцтво про вакцинацію, пройдену не менше ніж за 14 днів і не більше ніж за три місяці до прибуття в королівство”.

Доповнення

Перший випадок зараження коронавірусом у Таїланді виявили 13 січня 2020 року. До теперішнього часу загальна кількість інфікованих в королівстві перевищило 26,4 тис., вилікувалися більш 25,7 тис. осіб, померло 85 пацієнтів. Режим надзвичайного стану через пандемію діє в країні до 31 березня. 28 лютого в 13 провінціях Таїланду розпочалася вакцинація препаратом проти коронавіруса, виробленим китайською компанією Sinovac.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Таїланді 26 441 випадок захворювання, 85 осіб загинули.