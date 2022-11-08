Тайная свадьба: спикер Земана женился на украинке, которую приютил в рамках помощи беженцам от войны

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Спикер президента Чехии Иржи Овчачек женился на украинке, с которой познакомился, когда предложил ей и ее сыну убежище в рамках помощи беженцам от войны в Украине, сообщает чешский таблоид Blesk, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Овчачек женился на женщине из Украины в пятницу. 

"Они познакомились с ней, когда он предложил ей и ее сыну-дошкольнику убежище после начала войны", - отмечает издание.

Церемония прошла, по сообщению, в тесном семейном кругу.

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