Тайная свадьба: спикер Земана женился на украинке, которую приютил в рамках помощи беженцам от войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Спикер президента Чехии Иржи Овчачек женился на украинке, с которой познакомился, когда предложил ей и ее сыну убежище в рамках помощи беженцам от войны в Украине, сообщает чешский таблоид Blesk, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Овчачек женился на женщине из Украины в пятницу.
"Они познакомились с ней, когда он предложил ей и ее сыну-дошкольнику убежище после начала войны", - отмечает издание.
Церемония прошла, по сообщению, в тесном семейном кругу.