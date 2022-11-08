Тайная свадьба: спикер Земана женился на украинке, которую приютил в рамках помощи беженцам от войны

Детали

Как сообщается, Овчачек женился на женщине из Украины в пятницу.

"Они познакомились с ней, когда он предложил ей и ее сыну-дошкольнику убежище после начала войны", - отмечает издание.

Церемония прошла, по сообщению, в тесном семейном кругу.