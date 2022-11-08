Таємне весілля: речник Земана одружився з українкою, яку прихистив у межах допомоги біженцям від війни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Речник президента Чехії Іржі Овчачек одружився з українкою, з якою познайомився, коли запропонував їй та її сину прихисток у межах допомоги біженцям від війни в Україні, повідомляє чеський таблоїд Blesk, пише УНН.
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Як повідомляється, Овчачек одружився з жінкою з України у п'ятницю.
"Вони познайомилися з нею, коли він запропонував їй та її сину-дошкільнику притулок після початку війни", - зазначає видання.
Церемонія минула, за повідомленням, у тісному сімейному колі.