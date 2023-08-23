Таврическое направление: за сутки враг потерял более двух десятков техники и более 200 человек убитыми и ранеными
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. За сутки потери личного состава врага достигли 204 человек. Украинские защитники уничтожили 22 единицы российской техники, и 9 складов боеприпасов, передает УНН с ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.
Детали
За прошедшие сутки враг 14 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 690 обстрелов, нанес 1 ракетный и 21 авиаудар.
Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1439 огневых задач.
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"За последние сутки потери врага составили 204 человека (безвозвратные - 67, раненые - 137). Уничтожено 22 единицы военной техники противника", - отметил Тарнавский.
В частности, 1 танк, 4 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 2 ПТРК, 2 БпЛА, 11 единиц автомобильной и 2 - специальной техники.
Также было уничтожено 9 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника.
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